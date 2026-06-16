MÜSİAD Avrupa ve Balkanlar iş dünyasını Gelsenkirchen’de buluşturdu

Yılda iki kez farklı bir Avrupa veya Balkanlar şubesinin ev sahipliğinde düzenlenen AGİK toplantıları, bu yıl MÜSİAD NRW Başkanlığı’nın organizasyonuyla Almanya’da yapıldı.

Gala programına; İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhurbaşkanlığı Dış Ticaret ve Güvenlik Politikaları Başdanışmanı Çağatay Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı ve 7. Dönem Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD NRW Başkanı Yunus Arslan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık, Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Almanya Ülke Danışmanı Çetin Nazikkol, Türkiye Cumhuriyeti Köln, Düsseldorf, Münster ve Essen Başkonsolosları, çatı kuruluşların genel başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Avrupa ve Balkanlar’daki MÜSİAD şube başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

“MÜSİAD bir ticaret ağı değil, bir değer hareketidir”

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve MÜSİAD tanıtım filminin ardından programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD NRW Başkanı Yunus Arslan, Avrupa’daki Türk iş dünyasının ekonomik gücüne ve MÜSİAD’ın misyonuna dikkat çekti.

Arslan, MÜSİAD’ın sadece ticaret yapan insanların oluşturduğu bir yapı olmadığını belirterek, güvene, ahlaka, dayanışmaya ve ortak vizyona dayalı büyük bir aile olduklarını ifade etti.

Avrupa’da faaliyet gösteren Türk girişimcilerin hem yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine katkı sunduğunu hem de köklerinden aldıkları değerleri yaşattığını vurgulayan Arslan, küresel ekonomik dönüşümün yaşandığı bir dönemde ortak aklın, güçlü iş birliklerinin ve dayanışmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.

Denge ve aile vurgusu

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Başkanı ve 7. Dönem Genel Başkanı Mahmut Asmalı konuşmasında, iş hayatında başarının ancak aile, toplum ve manevi değerlerle dengeli bir şekilde sürdürülebileceğini ifade etti.

Asmalı, “İşimizi büyütürken ailemizi, çocuklarımızı ve sosyal sorumluluklarımızı ihmal etmemeliyiz. Eğer gençlerimize ve ailelerimize sahip çıkmazsak, gelecekte bu kurumları taşıyacak nesilleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız” dedi.

MÜSİAD’ın 36 yıllık yolculuğunun yüksek ahlak ve yüksek teknoloji ilkeleri üzerine kurulduğunu belirten Asmalı, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

“MÜSİAD bir medeniyet iddiasının temsilcisidir”

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise konuşmasında derneğin kuruluş felsefesine değinerek, MÜSİAD’ın sadece ekonomik hedefler doğrultusunda hareket eden bir kuruluş olmadığını söyledi.

Özdemir, “MÜSİAD; alın terinin, memleket sevdasının, ümmet bilincinin ve toplumsal sorumluluğun buluştuğu bir yapıdır. Kuruluşundan bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra milli ve manevi değerlerin korunmasına da büyük önem vermiştir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayii, ihracat, üretim ve diplomasi alanlarında önemli mesafeler kat ettiğini belirten Özdemir, MÜSİAD üyelerinin bu başarı hikâyesinde önemli rol oynadığını kaydetti.

Özdemir ayrıca, dünyada yeni bir ekonomik ve siyasi düzenin şekillendiğini, Türkiye’nin bu süreçte stratejik bir konuma sahip olduğunu belirterek, Türk iş dünyasının bu dönüşümde aktif rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

“Yurt dışındaki Türkler ekonomik güç haline geldi”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan Türklerin ekonomik başarılarına dikkat çekti.

Sırakaya, Avrupa’daki Türk girişimcilerin bugün yaklaşık 150 bin işletme ile faaliyet gösterdiğini, 750 bin kişiye istihdam sağladığını ve yıllık 75 milyar doların üzerinde ekonomik katma değer ürettiğini belirtti.

MÜSİAD’ın bugün 84 ülkede temsil edilen küresel bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Sırakaya, bu organizasyonların Türkiye ile dünya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

“Türkiye-Almanya ticaret hacmi rekor seviyede”

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Almanya’daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Turan, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 65 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, bu başarıda Almanya’daki Türk girişimcilerin büyük pay sahibi olduğunu söyledi.

Almanya’da yaşayan Türk toplumunun yalnızca ekonomik değil, sosyal ve kültürel anlamda da iki ülke arasında güçlü bir köprü görevi gördüğünü kaydeden Turan, Türk girişimcilerin başarılarından gurur duyduklarını ifade etti.

“MÜSİAD, büyüyen Türkiye’nin aynasıdır”

Gecenin en dikkat çeken konuşmalarından birini yapan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye’nin son 23 yılda gerçekleştirdiği ekonomik dönüşüme dikkat çekti.

Türkiye ekonomisinin 2002 yılından bu yana yaklaşık 6,5 kat büyüdüğünü belirten Erdoğan, bu süreçte MÜSİAD’ın önemli katkılar sunduğunu söyledi.

“MÜSİAD büyüyen Türkiye’nin büyüyen iş insanları örgütüdür” diyen Erdoğan, ekonomik başarının yanında helal kazanç, ahlaklı ticaret ve toplumsal sorumluluk anlayışının korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Avrupa’daki Türk diasporasının güçlenmesinin Türkiye’nin uluslararası etkisini de artırdığını ifade eden Erdoğan, Türk girişimcilerin artık yalnızca Avrupa’da değil, dünyanın dört bir yanında söz sahibi olmaya başladığını söyledi.

Erdoğan ayrıca, güçlü Türkiye ile güçlü diaspora arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu belirterek, Türk iş dünyasının dünya standartlarında işler üretmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Sponsorlara plaket takdimi

Programın sonunda etkinliğe katkı sağlayan sponsor firma ve kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

Gecenin kapanışında ise MÜSİAD NRW Başkanı Yunus Arslan tarafından Necmeddin Bilal Erdoğan’a özel hazırlanan bir tablo hediye edildi. Bu anlar davetliler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Panellerde yatırım ve finans masaya yatırıldı

AGİK toplantıları kapsamında gün içerisinde düzenlenen panel programları da yoğun ilgi gördü.

“Türkiye’ye Yatırımda Yeni Dönem” ve “Yurtdışında Yerleşik Şirketler İçin Yeni Vergi ve Yapılanma Fırsatları” başlıklı panellerde Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Kayacık, Halkbank KOBİ ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Almanya Ülke Danışmanı Çetin Nazikkol konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantılarda Türkiye’deki yatırım fırsatları, uluslararası finansal gelişmeler ve yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin yeni yapılanma modelleri ele alındı.







