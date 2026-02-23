Bizde savunma Avrupa'da para var

MÜSİAD’ın Geleneksel İftar Programı’nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında savunma sanayii alanındaki finansman imkânlarının da gündemde olduğunu söyledi. Bolat, “Avrupa'daki savunma fonlarından Türk firmalarının da yararlanması için bastırıyoruz. Bu konuda büyük bir çaba içindeyiz ” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her yıl Ramazan ayının ilk haftasında düzenlenen Geleneksel İftar Programı; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve 2 bini aşkın üyenin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bakan Bolat, 35 yıldır sürdürülen bu geleneğin iş dünyasını bir araya getiren önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.
GÜMRÜK BİRLİĞİ HAKLARIMIZ İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ
Ticari diplomasinin, Ticaret Bakanlığı'nın en önemli faaliyetleri arasında yer aldığını vurgulayan Bolat, "200 ülkeyle ekonomik ilişkileri yürütüyoruz. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni geliştirme, yenileme, güncelleme çabası içindeyiz. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye ile ilişkileri ilerletmek istiyor. Türk sanayi ürünlerinin Avrupa projesi içinde kalması ve ihracat kabiliyetlerini artırması için yoğun bir diplomasi faaliyeti yürütüyoruz. Avrupa'daki savunma fonlarından Türk firmalarının da yararlanması için bastırıyoruz. Bu konuda da büyük bir çaba içindeyiz. Avrupa'da Türkiye'nin ekonomik gücü, sanayisinin gücü, savunmasının gücü, ordusunun gücü, teknolojik kabiliyeti çok saygınlıkla karşılanıyor. Bu anlamda Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden doğan haklarına halel gelmemesi için büyük bir mücadele veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bolat, "Önce Türkiye, önce halkımız" diyerek canla başla çalıştıklarını belirtti.
TÜRKİYE EKONOMİSİ 1,6 TRİLYON $'A ULAŞTI
Bugün artık 1,6 trilyon dolarlık bir Türkiye ekonomisinden bahsedildiğini aktaran Bolat, "Kişi başına milli gelir 23 yılda 5,5 katından fazla artış gösterdi. Geçen yılı 273,4 milyar dolar mal, 122,2 milyar dolar hizmet ihracatıyla kapattık. 400 milyar dolar hedefi için sizlerle birlikte canla başla mücadele ediyoruz" dedi. Bolat, Türk sanayisinin "enler" ligi sıralamalarında bazı ürünlerde 5'lerde, bazı ürünlerde 10'larda yer aldığını ifade ederek, Avrupa'da çelikte birinci sırada, dünyada müteahhitlikte ikinci sırada, dünyada turizmde dördüncü sırada olunduğunu söyledi. Türkiye'ye 1,6 milyon sağlık turistinin geldiğini aktaran Bolat, "23 yılda 285 milyar dolarlık uluslararası yatırım Türkiye'ye geldi. 88 bin uluslararası şirket, Türkiye ekonomisinin gücüne inanarak burada iş yapmak için Türkiye'ye geldi" diye konuştu. Bolat, şöyle devam etti: "Türk filmleri de her gün dünyada 800 milyon kişi tarafından seyrediliyor. Türkiye açısından önemli bir yumuşak güç oluşturuyor. Turizme, gastronomiye, ihracatımıza da katkısı oluyor."
İHRACATA 45 MİLYAR LİRALIK DESTEK
Bolat, enflasyonla mücadelede son 1,5 yılda tam 45 puan düşüş sağlandığını belirterek, bazen tarım ürünlerinde gerçekleşen kuraklık, don, sel, ürün sıkıntısı, kuş gribi nedenlerden dolayı bu mücadelenin kolay olmadığını anlattı. Enflasyon düştükçe faizlerin düşeceğini ve imkanların da artacağını belirten Bakan Ömer Bolat, şöyle devam etti: "Bakanlık olarak bu yıl 45 milyar lira ihracat desteği hazırladık, geçen yıl 33 milyar liraydı. İş dünyasının yanında, esnafın, KOBİ'nin, sanayicinin, çiftçinin, emeklinin yanında yer almaya devam edeceğiz. Gerçekten hem dış dünyada büyük acımasız bir rekabet şartları var. Uzak Doğu'dan gelen büyük bir rekabet mücadelesi var. Avrupa pazarlarında, Amerikan pazarında, Afrika'da, Orta Asya'da, Orta Doğu'da bizler de iş dünyasının yanında yer alarak ihracat mücadelesine devam ediyoruz."
Birlik ve kararlılık en büyük gücümüz
- MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin yalnızca ekonomik bir yapı olmadığını; ortak değerler, güçlü bir zihniyet ve medeniyet tasavvuru etrafında şekillenen bir camia olduğunu vurguladı. Türkiye’nin küresel ve bölgesel dönüşüm sürecinden güçlü liderlik ve kararlılıkla ilerlediğini belirten Özdemir, MÜSİAD’ın üretim, istihdam ve ihracat odaklı katkılarıyla bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, Türkiye’nin 300 milyar dolarlık bir ekonomiden trilyon dolarlar seviyesine ulaşmasının arkasında güçlü bir vizyon ve kararlı bir çalışma iradesi bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, MÜSİAD’ın bu süreçte yalnızca ekonomik üretimle değil, ahlaki duruşu ve uzun vadeli bakış açısıyla da örnek bir rol üstlendiğini söyledi.