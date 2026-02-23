Bizde savunma Avrupa'da para var

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin yalnızca ekonomik bir yapı olmadığını; ortak değerler, güçlü bir zihniyet ve medeniyet tasavvuru etrafında şekillenen bir camia olduğunu vurguladı. Türkiye’nin küresel ve bölgesel dönüşüm sürecinden güçlü liderlik ve kararlılıkla ilerlediğini belirten Özdemir, MÜSİAD’ın üretim, istihdam ve ihracat odaklı katkılarıyla bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, Türkiye’nin 300 milyar dolarlık bir ekonomiden trilyon dolarlar seviyesine ulaşmasının arkasında güçlü bir vizyon ve kararlı bir çalışma iradesi bulunduğunu vurguladı. Erdoğan, MÜSİAD’ın bu süreçte yalnızca ekonomik üretimle değil, ahlaki duruşu ve uzun vadeli bakış açısıyla da örnek bir rol üstlendiğini söyledi.