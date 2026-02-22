Bakan Kurum duyurdu: 6 şehirde daha TOKİ sosyal konut kura tarihleri belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 23 Şubat–1 Mart haftasının kura takvimini açıkladı. Bugüne kadar 69 ilde 312 bin 290 hak sahibinin belirlendiğini belirten Kurum, bu hafta 6 ilde daha kura çekimi yapılacağını ve ardından hızlıca temellerin atılacağını bildirdi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, 21 Şubat Cumartesi Bursa’da 17 bin 225 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.
Bugüne kadar 69 ilde kuralar çekildi
29 Aralık 2025- 22 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa’da kura çekimleri tamamlandı. Böylece 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.
“Kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz”
6 ilde daha 19 bin 543 konut hak sahibini bulacak
Şubat-1 Mart haftası takvimine göre; 24 Şubat Salı Uşak’ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta’da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur’da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne’de 2 bin 530, Denizli’de 6 bin 370, Osmaniye’de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 23 Şubat-1 Mart haftasında 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak. Böylece 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanmış olacak.