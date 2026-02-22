Yeni Şafak
Bakan Kurum duyurdu: 6 şehirde daha TOKİ sosyal konut kura tarihleri belli oldu

13:0622/02/2026, Pazar
Bakan Kurum, 'Kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz' diyerek paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 23 Şubat–1 Mart haftasının kura takvimini açıkladı. Bugüne kadar 69 ilde 312 bin 290 hak sahibinin belirlendiğini belirten Kurum, bu hafta 6 ilde daha kura çekimi yapılacağını ve ardından hızlıca temellerin atılacağını bildirdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025’te başlayan kura süreci, 21 Şubat Cumartesi Bursa’da 17 bin 225 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

Bugüne kadar 69 ilde kuralar çekildi

29 Aralık 2025- 22 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa’da kura çekimleri tamamlandı. Böylece 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

“Kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz”

Sosyal medya hesabından 23 Şubat – 1 Mart haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
“Milletimizi ‘Ev Sahibi’ yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız”
mesajını verdi.

6 ilde daha 19 bin 543 konut hak sahibini bulacak

Şubat-1 Mart haftası takvimine göre; 24 Şubat Salı Uşak’ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta’da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur’da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne’de 2 bin 530, Denizli’de 6 bin 370, Osmaniye’de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 23 Şubat-1 Mart haftasında 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak. Böylece 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanmış olacak.




