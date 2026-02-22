Bakan Kurum duyurdu: 6 şehirde daha TOKİ sosyal konut kura tarihleri belli oldu

“Milletimizi ‘Ev Sahibi’ yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız”