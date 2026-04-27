Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi MÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, ülkeleri birbirinden ayıran en temel unsurun sadece ekonomik büyüklükleri, sağladıkları teşvikler ve vergi istisnaları değil, tüm bunların işleyişini mümkün kılan hukuki öngörülebilirlik olduğunu belirterek, “Bir yatırımcı için en az karlılık kadar önemli olan şey, attığı adımın yarın hangi kurallara tabi olacağını bilmesidir.” dedi.

MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulunun düzenlediği Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk ile dernek üyelerinin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Burhan Özdemir, küresel rekabetin giderek sertleştiği, sermayenin hızla yer değiştirdiği ve yatırım kararlarının kısa sürede alındığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

Bu ortamda ülkeleri birbirinden ayıran temel unsurun sadece ekonomik büyüklükleri, sağladıkları teşvikler ve vergi istisnaları değil, bunların işleyişini mümkün kılan hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık ve güven ortamı olduğuna dikkati çeken Özdemir, “Bir yatırımcı için en az karlılık kadar önemli olan şey, attığı adımın yarın hangi kurallara tabi olacağını bilmesidir.” diye konuştu.

"Hukuki altyapının güçlenmesi gelecek yılın olmazsa olmazıdır"

Özdemir, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, sözleşmelerin güvence altında olması ile mülkiyet haklarının korunmasının sadece birer ideal olmadığını, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez yapı taşları arasında yer aldığını vurguladı.

Güvenin, bir ülkeye bir günde gelmediğini ancak bir günde kaybedilebileceğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

“Hukuki sistemlerin istikrarlı, öngörülebilir ve uluslararası standartlarla uyumlu olması büyük önem taşır. Yatırımcıyı cezbeden unsurlar yalnızca teşvikler veya mali avantajlar değildir. Asıl belirleyici olan; kriz anlarında dahi işleyen bir hukuk düzeninin varlığıdır. Bugün Türkiye, jeostratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu, gelişen sanayi altyapısı ve girişimcilik ruhuyla büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ancak bu potansiyelin sürdürülebilir yatırımlara dönüşebilmesi için hukuki güven ortamının sürekli güçlendirilmesi gerekmektedir. Reformların sürekliliği, mevzuatın sadeleştirilmesi ve uygulamada birlik sağlanması bu noktada kritik rol oynamaktadır. Küresel yatırımcı artık yalnızca bugüne değil, geleceğe bakmaktadır. Bu nedenle bizler de sadece mevcut sistemi korumakla yetinmemeli, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hukuk vizyonu ortaya koymalıyız. Dijitalleşme, yapay zeka, uluslararası ticaretin dönüşümü gibi alanlarda hukuki altyapının güçlendirilmesi yeni dönemin olmazsa olmazıdır.”

Özdemir'den Londra Frankfurt ve Riyad’da yatırım bankalarıyla temas mesajı

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımcılar İçin Güçlü Merkez" programının gerek yurt dışından gelecek yatırımcılara gerekse de yurt içi yatırımcılarına yönelik tarihi fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

MÜSİAD üyesi bazı reel sektör temsilcilerinin dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan ile New York’ta bir program gerçekleştirdiğini hatırlatan Özdemir, “Benzer temasları önümüzdeki dönem Londra, Frankfurt ve Riyad’da da gerçekleştireceğimizi buradan duyurmak isterim. Bu temaslar bize bir kez daha gösteriyor ki ülkemizin siyasi ve ticari gücü artık sadece Türkiye sınırlarından ibaret değil, tüm bölgeye hamilik ve liderlik edecek kapasiteye ulaşmıştır.” ifadelerini kullandı.

"Hukuki güven ekonomik büyümenin anahtarıdır"

MÜSİAD Hizmetler ve Finans Sektör Kurulu Başkanı Ali Tutuk da zirveyle iş dünyasının sahada yaşadığı gerçek sorunları hukuk dünyasının temsilcileriyle paylaşmak, hukuki bilinç düzeyini artırmak ve ticaret hayatını daha güçlü bir zemine oturtmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bir ülkenin gerçek ticari gücünün o ülkedeki hukuki güven ortamıyla ölçüldüğünü vurgulayan Tutuk, “Hukukun üstünlüğü ve hukuka güven, ekonomik büyümenin anahtarıdır. Bu hususta sorumluluk, sadece kanun koyuculara değil, biz iş insanlarına da düşmektedir.” diye konuştu.

Tutuk, son yıllarda hukuk alanında atılan adımların iş dünyasına güçlü bir güven mesajı verdiğini belirterek, yargı süreçlerinin hızlandırılması, alternatif çözüm mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerin Türkiye’nin yatırım cazibesini artıran önemli gelişmeler arasında yer aldığını ifade etti.

Sahadan gelen bazı beklentilerin de sürdüğüne işaret eden Tutuk, şunları kaydetti:

“Ticari uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesi, süreçlerin daha öngörülebilir hale gelmesi ve sözleşme güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik beklentiler iş dünyasının temel ihtiyaçları olarak sayılabilir. Artık dünya yeni bir rekabet dönemine girmiştir. Ülkeler sadece üretimle değil; hukuk sistemiyle, yatırım güvenliği ve öngörülebilirliğiyle yarışmaktadır. Türkiye olarak bu alanların her birinde güçlü bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli kalıcı bir avantaja dönüştürmenin önemli bir yolunun, hukuk düzenine güvenin güçlendirilmesi olduğuna inanıyoruz.”

Zirvenin açılış konuşmalarının ardından, MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir moderatörlüğünde basına kapalı gerçekleştirilen bölümde Adalet Bakanı Akın Gürlek, sektör temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

