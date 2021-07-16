​Müsilaj ‘çimlendi’​

Bursa’nın Mudanya ilçesinde toplanan müsilaj, diyaliz işlemine tabi tutulduktan sonra Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde çeşitli bitkilerin tohum çimlenmesi çalışmalarında kullanıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında denizden binlerce metreküp müsilaj toplandı. Mudanya kıyılarından toplanan müsilaj örneğinin yapısında karbonhidrat, protein ve lipidlerin olması bu atığı değerli bir ürüne dönüştürdü.
TARIMDA VERİMİ ARTIRIYOR
- İncelenen müsilaj örneğinde potansiyel toksik algler veya insan hücre hatlarına karşı toksisite görüldü. Tuzu uzaklaştırılan müsilajın tarımda toprak özelliklerini iyileştirme ve tarımsal verimi artırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Müsilaj değişen oranlarda kimyasal maddeler içeriyor. Dolayısıyla yapısındaki tuz ekonomik bir yolla uzaklaştırılarak, toprağın özelliklerini iyileştirmek için kullanılabiliyor. Mudanya’dan toplanan müsilaj örneği de ayrışma işlemine tabii tutulduktan sonra Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi bünyesinde çeşitli bitkilerin tohum çimlenmesi çalışmalarında kullanılıyor.