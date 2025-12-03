Muş’ta sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Muş’un Bulanık ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulanık ilçesinde bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Bulanık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek yürütülen çalışmada K.Ç., E.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslar kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.
Olay yerinde bir dedektör, çapa, kürek, dedektöre ait plastik kürek, kulaklık ve çekiç ele geçirildi.