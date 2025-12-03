Muş’ta sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulanık ilçesinde bir sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Bulanık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile müşterek yürütülen çalışmada K.Ç., E.Ç. ve S.Ç. isimli şahıslar kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.