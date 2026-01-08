Yeni Şafak
Mustafa Destici: Gülben Ergen sanatçı değil

14:508/01/2026, Perşembe
Gülben Ergen - Mustafa Destici
Sanatçı Gülben Ergen ve BBP lideri Mustafa Destici arasındaki son dönemde başlayan tartışma tırmanıyor. Destici son olarak yaptığı açıklamada Ergen için, "Gülben Ergen sanatçı değildir. Ne olduğu ortada." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Başkanı
Mustafa Destici
, bir anaokulu açılışında Gülben Ergen'in sergilediği bazı tavırlara tepki verdi ve akabinde de karşılıklı atışmalar sürdü.

Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilen Gülben Ergen'e Mustafa Destici, tepki gösterdi.

"Her türlü ahlaksızlığı yaşamış"

Destici,
"Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada.
Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor."
demişti.

Destici'nin bu sözlerine yanıt veren Gülben Ergen ise "Ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum." demişti.

Destici'den yeni açıklama: "Ne olduğu ortada"

Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk olan Destici, Gülben Ergen hakkındaki açıklamalarına devam etti.

Destici’ye
“Gülben Ergen sanatçı mı değil mi başkanım?” d
iye soruldu.
Destici ise
“Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır.”
ifadelerini kullandı.


