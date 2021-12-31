Gündem Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
POLİTİKA

Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti

Türkiye değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı bir televizyon programında canlı yayın sırasında video çekti. Bir anda ayağa kalkan Sarıgül program sunucularının şaşkın bakışlarına aldırış etmedi.

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Haber Merkezi Diğer
Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti
​Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tv100'de yayımlanan Sağlı Sollu programının konuğu oldu. Türkiye'yi boydan boya gezdiğini ve halk ile bir araya geldiğini söyleyen Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı döneminden de bahsetti. Zamanı geldiği noktada bıraktığını belirten Sarıgül, "Bir dönem daha yapsaydım o enerji ve atmosfer olmazdı" dedi.

"KILIÇDAROĞLU’NUN DAHA DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Stüdyoda, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşü sorulan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: “Ana muhalefet partisi liderinin bir kere bilgi almaya hakkı vardır. Ana muhalefet partisi lideri yarın ülkeyi yönetmeye en yakın kişi demektir. Ancak ben tabii beklerim ki önce; kendi kadrolarından, önceden milletvekilleri arkadaşlar gitsinler, konuşsunlar ve bunları planlasınlar o sohbetler olsun, ondan sonra gitsin. Ana muhalefet partisi genel başkanına yapılan büyük bir sevgisizliktir. Bunu doğru bulmam. Ama ana muhalefet partisi de nereye gideceğini, nasıl gideceğini, neler yapılması gerektiği konusunda daha dikkatli olması lazım. Kapı açılmıyorsa gitmemeliydi. O, kapi açılmıyorsa gitmemeliydi. Kim o bilgileri veriyorsa doğru bilgi değil.”

Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim
GÜNDEM
Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim

PROGRAMIN SONUNDA TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİ

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, programın sonunda takipçileri için TikTok videosu çekti. Sarıgül'ün bu hareketi stüdyoda renkli görüntüler oluşturdu.

Mustafa Sarıgül: ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor
GÜNDEM
Mustafa Sarıgül: ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor

Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim
OYNAT 02:39
Mustafa Sarıgül: Biden'dan para alan muhalefet partisi bunu açıklamazsa ifşa edeceğim
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programında 'ABD yönetimi Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor.' şeklindeki iddiasıyla ilgili konuştu. Sarıgül, para alan partinin bunu açıklamaması halinde kendisinin ifşa edeceğini söyledi.


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