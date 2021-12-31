​Mustafa Sarıgül canlı yayında TikTok videosu çekti

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tv100'de yayımlanan Sağlı Sollu programının konuğu oldu. Türkiye'yi boydan boya gezdiğini ve halk ile bir araya geldiğini söyleyen Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı döneminden de bahsetti. Zamanı geldiği noktada bıraktığını belirten Sarıgül, "Bir dönem daha yapsaydım o enerji ve atmosfer olmazdı" dedi.

"KILIÇDAROĞLU’NUN DAHA DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Stüdyoda, randevu talebinin kabul edilmemesi üzerine gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili görüşü sorulan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı: “Ana muhalefet partisi liderinin bir kere bilgi almaya hakkı vardır. Ana muhalefet partisi lideri yarın ülkeyi yönetmeye en yakın kişi demektir. Ancak ben tabii beklerim ki önce; kendi kadrolarından, önceden milletvekilleri arkadaşlar gitsinler, konuşsunlar ve bunları planlasınlar o sohbetler olsun, ondan sonra gitsin. Ana muhalefet partisi genel başkanına yapılan büyük bir sevgisizliktir. Bunu doğru bulmam. Ama ana muhalefet partisi de nereye gideceğini, nasıl gideceğini, neler yapılması gerektiği konusunda daha dikkatli olması lazım. Kapı açılmıyorsa gitmemeliydi. O, kapi açılmıyorsa gitmemeliydi. Kim o bilgileri veriyorsa doğru bilgi değil.”

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PROGRAMIN SONUNDA TİKTOK VİDEOSU ÇEKTİ

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, programın sonunda takipçileri için TikTok videosu çekti. Sarıgül'ün bu hareketi stüdyoda renkli görüntüler oluşturdu.

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