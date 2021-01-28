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POLİTİKA

Mustafa Sarıgül: Er ya da geç iktidar olacağız

CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, iddialı geliyor. Mardin'de konuşan Sarıgül partisinin iktidara geleceğini belirterek, "İnanıyorum ki milletimiz bizi iktidar yapacak; er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı sizin hükümetiniz olacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, partisinin Mardin İktidara Hazırlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından bir programa katılan Sarıgül iddialı açıklamalarda bulundu.

"Fikirlerin önünü açan parti olacağız"

Partisinin iktidara geleceğini belirten Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi bu milletin inancıdır, tarihi ve kimliğidir. Vatandaşın fikirlerini dinleyen ve fikirlerin önünü açan parti olacağız, ülkemizin yüreğinden korkuyu yeneceğiz, cesareti ve özgüveni bütün milletimizle buluşturacağız." dedi.

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"Asla çok geç değil"

'Hiçbir irade milletin iradesinden gülü değildir diyen' Sarıgül konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milletin seçimi kutsaldır, hiçbir güç, hiçbir irade millet iradesinden büyük değildir. İnanıyorum ki milletimiz bizi iktidar yapacak; er geç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı sizin hükümetiniz olacağız. "

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  • 2019 yılının Ocak ayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatörlükle suçlayarak CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’ni geçtiğimiz aylarda siyasi bir partiye dönüştürdü.

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