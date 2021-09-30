Gündem Mustafa Şen AK Partinin oyları yüzde 40 seviyesinde
POLİTİKA

Mustafa Şen: AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesinde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları anketlere göre AK Parti’nin oy oranının yüzde 40 seviyesinde çıktığını söyledi. Şen, "Anketler vatandaşın bize 4-5 puan daha verebileceğini söylüyor. Bu da bize düşen bir görev, çalışacağız. Bütün AK Partililer sahada olurlarsa 5-6 puan rahatlıkla gelir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Şen: AK Partinin oyları yüzde 40 seviyesinde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen

AK Parti AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, eski Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile birlikte Düzce AK Parti Teşkilatlarını ziyaret etti.

Son yapılan anketlerde AK Parti’nin oy oranını değerlendiren Mustafa Şen, şunları söyledi:

"HER AY BİRKAÇ ANKET YAPILIYOR"

Her ay birkaç anket sonucuna bakarak değerlendirmeler yapıyoruz. AR-GE ve eğitim başkanlığı olarak anket sonuçlarını değerlendiriyoruz. İşini düzgün yapan, akademik ölçülerde yapan arkadaşlarını çalışmalarına bakıyoruz.

YÜZDE 38 İLE 40 SEVİYESİNDE

  • AK Parti 38 ile 40 arasında bir dalga çiziyor. Bütün dünyayı kasıp kavuran pandemi şartlarına rağmen bu rakamlar çıkıyor. Bu oldukça iyi bir oran. Fakat bundan daha güzeli de var. Eğer iyi çalışırsak gereğini yaparsak vatandaş bize 4-5 puan daha verebileceğini söylüyor.

"GÖREVİMİZ DAHA ÇOK ÇALIŞMAK"

Yani çeki masanın üzerine koymuş, çalış nakite çevir diyor. Bu da bize düşen bir görev. Biz çalışacağız. Bütün AK Partililer sahada olurlarsa 5-6 puan rahatlıkla gelir ve ben 2023’te de onu görüyorum.

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