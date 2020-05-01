Mustafa Şentop'dan 'İlhami Emin' mesajı: Derin üzüntü duydum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden yazar İlhami Emin için mesaj yayımladı.

Yalnız Makedonya'nın değil Balkanlar'ın efsane yazar, şair ve gazetecilerinden olan ve başta eski Yugoslavya lideri Jozip Broz Tito olmak üzere yıllarca birçok devlet adamının resmi ve özel tercümanlığını yapan İlhami Emin hayatını kaybetti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emin için yayınladığı taziye mesajında, "Balkan Türk varlığına ve Türkiye-K.Makedonya ilişkilerine ömrünü adayan İlhami Emin’in vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Edebiyatımızın ve Rumeli Türklerinin başı sağolsun. Rumeli Türk edebiyatının çınarı, şair-gazeteci İlhami Emin'i, Mayıs 2019’da Üsküp’te ziyaret etmiştim. Daha sonra tedavi için 2019’un sonlarında Türkiye’ye getirmiştik." ifadelerini kullandı

Balkan Türk varlığına ve Türkiye-K.Makedonya ilişkilerine ömrünü adayan İlhami Emin’in vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Edebiyatımızın ve Rumeli Türklerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/m12qA0W572 — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 1, 2020