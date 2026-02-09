Mustafa Varank'tan Özel'in küfürlü mesajlarına olay gönderme: 'Sarhoştan genel başkan olmaz'

CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından hakaret ve tehdit mesajları aldığını açıklayarak partisinden istifa etti.

Özarslan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin parti içinde rahatsızlığa neden olduğunu bu görüşme sonrası hedef haline getirildiğini söyleyerek "Mesajlarında annemi ve merhum babamı dahi karıştırdı. Bu kabul edilemez. bunları yalanlaması mümkün değil. O mesaj hâlâ duruyor ve kayıtlı" dedi.









"SENİ DOĞURAN ANA SENDEN UTANIR YALAKA"

Bu açıklama gündeme bomba gibi düşerken, sosyal medyada Özel'in attığı mesajlar olduğu iddia edilen konuşmalar yayınlandı. Bu mesajlarda "Onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu, şerefsiz olduğunu itiraf ediyorsun. O zaman sen layığını bulmuşsun. Ama gün gelince ben sana yapıştırırım. Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Köpek. S… git. Alçak köpek s… git. Yalaka. Karaktersiz p…. Seni doğuran ana senden utanır." ifadeleri yer aldı.

'SARHOŞTAN GENEL BAŞKAN OLMAZ'

Bu açıklamaların ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. X hesabından yapılan paylaşımda "Sarhoştan genel başkan olmaz!" denildi.





Sarhoştan genel başkan olmaz! — Mustafa Varank (@varank) February 8, 2026







