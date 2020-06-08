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POLİTİKA

Müyesser Yıldız'ın da gözaltına alındığı operasyonun detayları: Telefon kayıtlarında TSK'nın Suriye'deki operasyonları da var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve E.B isimli bir muvazzaf asker gözaltına alındı. Soruşturmada şüpheliler arasında, TSK’nın Suriye’deki askeri operasyonları ve Libya’da görevli askeri birliklerinin faaliyetleriyle ilgili görüşmelerinin tespit edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız
Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve İstanbul’da görevli E.B. isimli bir muvazzaf asker hakkında “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bugün gözaltına alınan şüphelilerin Libya’daki askeri birliklerin faaliyetleriyle ilgili telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Yıldız gözaltına alındı
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TELE1 Ankara Temsilcisi Dükel ve OdaTV Ankara Haber Müdürü Yıldız gözaltına alındı

Telefon kayıtlarında TSK'nın Suriye'deki operasyonları da var

Edinilen bilgiye göre soruşturma, Libya’da görevli MİT şehidi ve meslektaşlarının ifşa edilmesi suçlamasıyla açılan dava dosyasından bağımsız yürütülüyor.

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Muvazzaf asker E.B. ile Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız arasında bir süredir suç konusu oluşturan görüşmeler gerçekleştiğinin belirlendiği öğrenildi. Şüpheli E.B.’nin görevi nedeniyle elde ettiği askeri bilgileri, Yıldız’la paylaştığının tespit edildiği kaydedildi. E.B.’nin Libya’daki askeri birliklerin faaliyetleri dışında TSK’nın Suriye’deki operasyonlarıyla ilgili de bilgi verdiği ifade edildi.

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