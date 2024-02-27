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Naci Görür'den Gemlik için korkutan deprem açıklaması: Kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz

Deprem bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi için korkutan bir tahminde bulundu. İlçenin Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturan Gemlik Fayı üzerinde olduğuna dikkati çeken Görür, "1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde." dedi.

Semih Bozkuş
18:17 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Naci Görür, Gemlik'in 7 ve üstü depreme dayanamayacağını söyledi.
Naci Görür, Gemlik'in 7 ve üstü depreme dayanamayacağını söyledi.

Marmara Bölgesi için sık sık deprem uyarısında bulunan Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, bu kez de Bursa'nın Gemlik ilçesi için korkutan bir tahminini açıkladı.

Görür, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda Gemlik'in zeminine dikkati çekti.

Gemlik'in konumunun iyi olmadığını ifade eden Görür, ilçenin Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturan 'Gemlik Fayı' üzerinde bulunduğunu belirterek, "1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde." dedi.

"Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz"

Naci Görür, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik’te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır."




#Naci Görür
#Gemlik
#Deprem
#Gemlik Fayı
29 dakika önce
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