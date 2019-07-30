Nakil için 4 gün!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonucunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), LGS kapsamında geçen yıl dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu sene iki dönemde gerçekleştirilecek. Birinci nakil dönemi tercihleri 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek.

ÖNCEKİ HAKKI KAYBOLACAK

Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla 3’er tercih yapılabilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

SONUÇLAR 5 AĞUSTOS’TA

Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin ise merkezi sınavla öğrenci alan okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması gerekecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak.