Nar toplamak isteyen küçük kız kuyuya düştü

Aydın'da bir ilkokul yakınında nar toplamak isteyen küçük kız, dikkatsizlik sonucu 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak, küçük kız kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde nar toplamak isterken 10 metrelik kuyuya düşen küçük kız, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay, Yazıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yazıkent İlkokulu yakınlarında bulunan bir bahçede nar toplamak isteyen F.G. isimli bir kız çocuğu, dikkatsizlik sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Küçük kızın düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, F.G.’yi düştüğü kuyudan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kuyudan çıkartılan F.G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



