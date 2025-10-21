Yeni Şafak
Aydın'a yeni ulaşım hattı müjdesi: Başkan Çerçioğlu duyurdu

22:4921/10/2025, Salı
IHA
Aydın'a yeni banliyö hattı
Aydın'a yeni banliyö hattı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki heyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Aydın'a yapılacak olan yeni banliyö projesini duyurdu.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki Aydın heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Aydın’ın ulaşım projeleri ele alınırken, kentte hayata geçirilecek yeni banliyö hattı ile ilgili müjde verildi.



Ziyarete AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen’in yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ile birlikte İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez katıldı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şehir içi ulaşımı rahatlatacak yeni banliyö projesini duyurdu. Çerçioğlu,
"İncirliova ilçemiz ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi arasında; Şehir Hastanesi, Tekstil Park ve ASTİM OSB duraklarını da kapsayacak şekilde, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile TCDD Genel Müdürlüğümüz ortaklığında banliyö seferleri başlatılması karara bağlandı. Yapılacak yeni durakların ardından ‘AY-BAN’ banliyö hattımız Aydınlıların hizmetine sunulacak. Şimdiden hayırlı olsun"
ifadelerini kullandı.


Ziyaretin sonunda heyet, Bakan Uraloğlu’na misafirperverliği ve destekleri için teşekkür etti.



#Aydın
#Banliyö
#Ulaştırma
