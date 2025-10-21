Aydın'a yeni ulaşım hattı müjdesi: Başkan Çerçioğlu duyurdu

"İncirliova ilçemiz ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi arasında; Şehir Hastanesi, Tekstil Park ve ASTİM OSB duraklarını da kapsayacak şekilde, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile TCDD Genel Müdürlüğümüz ortaklığında banliyö seferleri başlatılması karara bağlandı. Yapılacak yeni durakların ardından ‘AY-BAN’ banliyö hattımız Aydınlıların hizmetine sunulacak. Şimdiden hayırlı olsun"