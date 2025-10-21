Aydın'a yeni ulaşım hattı müjdesi: Başkan Çerçioğlu duyurdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığındaki heyetle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Aydın'a yapılacak olan yeni banliyö projesini duyurdu.
Ziyarete AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen’in yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer ile birlikte İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez katıldı.
Ziyaretin sonunda heyet, Bakan Uraloğlu’na misafirperverliği ve destekleri için teşekkür etti.