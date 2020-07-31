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Gündem Narkotikten dev operasyon 152 kilo esrar ile 20 kilo eroin ele geçirildi
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Narkotik'ten dev operasyon: 152 kilo esrar ile 20 kilo eroin ele geçirildi

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Narkotik ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini Ankara'da ekledi. Bayram öncesi operasyonlarını arttıran ekipler şehre uyuşturucu sokmaya çalışan kişileri tespit etti. Yapılan aramalarda uyuşturucu tacilerinden 152 kilo esrar ile 20 kilo eroin ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Operasyonda ele geçirilenler
Operasyonda ele geçirilenler

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda 152 kilo esrar ve 20 kilo eroin ele geçirdi.

İHA
Operasyonla ele geçirilen esrar ve uyuşturucu

15 ayrı olaydan 37 kişi yakalandı

  • Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde yaptığı operasyonlarla sokak satıcılarına nefes aldırmadı.

Operasyonda 152 kilo esrar ele geçirildi.

Ankara’ya uyuşturucu sokmaya çalışan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 ayrı olayda 37 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 22’si tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda toplam 152 kilo esrar, 20 kilo eroin, 3 adet tabanca ve 28 adet fişek ele geçirildi.

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