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'İran seni sattı' diyerek Nasrallah'ı günler öncesinde uyarmıştı: "Milletini terk eden herkese ibret olsun"

'İran seni sattı' diyerek Nasrallah'ı günler öncesinde uyarmıştı: "Milletini terk eden herkese ibret olsun"

Esmanur Tuna Sarraç
12:1530/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hizbullah lideri Nasrallah’ın ölümü ardından Arap İslam Konseyi Sekreteri Hüseyni’nin sözleri yeniden gündem oldu.
Hizbullah lideri Nasrallah’ın ölümü ardından Arap İslam Konseyi Sekreteri Hüseyni’nin sözleri yeniden gündem oldu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın ölümü ardından Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali el Hüseyni’nin sözleri yeniden gündem oldu. Lübnanlı din adamı Hüseyni, 24 Eylül'de el Arabiya'ya verdiği demeçte İran'ın Hizbullah liderlerinin bilgilerini İsrail'e sızdırdığını açıklamıştı.

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İşgalci İsrail'in Lübnan'a başlattığı saldırıları değerlendiren Hüseyni, Nasrallah'a seslenerek, sırtını dayadığı İran'a güvenmemesi gerektiğini söyledi. "Vasiyetini yaz! Seni satın alan, bugün seni sattı!" ifadeleriyle İran'ın tüm Hizbullah yöneticilerinin bilgilerini işgalci İsrail'e sızdırdığını aktaran Hüseyni, İran ve soykırımcı İsrail arasındaki pazarlığı ortaya çıkardı.



Ölümü ardından X hesabından paylaşım yaptı


İsrail’in Beyrut’un güneyindeki Hizbullah merkezine düzenlediği saldırıda Hizbullah Lideri Nasrallah’ın öldürüldüğünü duyurmasının ardından Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali el Hüseyni X hesabından, Nasrallah ile fotoğrafını paylaşarak açıklamada bulundu.

Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali el Hüseyni, suikasta uğrayan Nasrallah ile fotoğrafını paylaştı.

"Körü körüne itaat ettin"


Nasrallah ile birlikte çıktıkları yolda 'vefa' duygusunun yollarını ayırdığını söyleyen Hüseyni, şu ifadeleri kullandı:


“Birlikte başladık, birlikte yürüdük, birlikte Güney'i özgürleştirdik ve birlikte galip geldik ama vefa bizi ayırdı. Ben Arapların vefalı kucaklamasında, Arap milletinin yanında kaldım. Sen ise İran'ı kucakladın, körü körüne itaat ettin ve kendini onların hizmetine sundun. Ama onlar seni terk ettiler ve seni pazarlık konusu yaptılar.”
Nasrallah’a seslenen Arap İslam Konseyi Sekreteri “Vasiyetini yaz çünkü, ortağın İran seni sattı" demişti.

“Ben sana defalarca öğüt verdim”


'Ben sana defalarca öğüt verdim, dikkatli olmanı söyledim' diyen Muhammed Ali el-Hüseyni sözlerini şöyle sürdürdü:

“Senin ve Lübnanlıların başına gelecek olan yıkım ve helak konusunda seni uyardım. Mesajı ilettim, sizi uyarmak benim dinî görevimdi. Geri dönüş ve tövbe mümkündür dedim."

Arap İslam Konseyi Sekreteri Hüseyni, Nasrallah'ın ölümünü vatanına ihanet edenler için bir 'ibret' olarak tanımladı.

"İbret olsun"


Nasrallah'ın İsrail suikastında öldürülmesinden alınacak büyük bir ders olduğunu söyleyen Hüseyni, "Bu başka bir millet uğruna vatanını, Araplığını, milletini terk eden herkese bir ibret, vefa hatasına düşen herkese bir derstir." ifadelerini kullandı.





#Hasan Nasrallah
#iran
#lübnan
#hizbullah

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