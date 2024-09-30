“Birlikte başladık, birlikte yürüdük, birlikte Güney'i özgürleştirdik ve birlikte galip geldik ama vefa bizi ayırdı. Ben Arapların vefalı kucaklamasında, Arap milletinin yanında kaldım. Sen ise İran'ı kucakladın, körü körüne itaat ettin ve kendini onların hizmetine sundun. Ama onlar seni terk ettiler ve seni pazarlık konusu yaptılar.”