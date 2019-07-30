Gündem NATO hattından yakıt çalan 2 şüpheli kazdıkları çukurda yakalandı
TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da NATO Petrol Boru hattında akaryakıt hırsızlığına suçüstü

NATO hattından yakıt çalan 2 şüpheli kazdıkları çukurda yakalandı

Tekirdağ'da, NATO boru hattından yakıt çalmaya kalkışan 2 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi DHA
NATO Petrol Boru hattında akaryakıt hırsızlığına suçüstü
NATO Petrol Boru hattında akaryakıt hırsızlığına suçüstü

Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Nusratfakı mahallesi mevkiinde NATO Petrol Boru Hattından akaryakıt çalmak için kazı yapan V.A. ve E.K isimli şahıslar suç aletleriyle beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
NATO Petrol Boru hattında akaryakıt hırsızlığına suçüstün

NATO PETROL BORU HATTINDA KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR

Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Nusratfakı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mahalle sakinleri, jandarmayı arayarak tanımadıkları 2 kişinin gece yarısı mahallede dolaşıp keşif yaptıkları yönünde ihbarda bulundu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş timlerinin bölgede yaptığı araştırmada NATO boru hattının geçtiği yerlerde kazılar yapıldığını belirledi. Polis bölgede önlem alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde gelen 2 kişi, NATO petrol boru hattının geçtiği noktaya gelerek kazı yapmaya başladı.

DHA
NATO Petrol Boru hattında akaryakıt hırsızlığına suçüstün

Bir süre sonra harekete geçen ekipler, Veysel A. (29) ile Erdinç K.'yi (29) kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kullandığı kazma ve kürek ile boru hattından yakıtı çıkarmak için kullanacakları malzemelere el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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