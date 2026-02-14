Yeni Şafak
Naylon faturayla döviz dönüşüm desteği almışlar

04:0014/02/2026, Cumartesi
Döviz dönüşüm desteği üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan şebeke çökertildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayali ihracat ve sahte belgelerle döviz dönüşüm desteğinden haksız kazanç sağlayan şebekeye operasyon düzenledi. Ekiplerin İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.

Döviz dönüşüm desteği üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarını tespit etti.

DÖVİZLERİN KAYNAĞI BELİRSİZ

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hayali ihracat ve sahte faturalar düzenledikleri, sözde ihracat yapılan ülkelerden swift yöntemiyle gelen dövizlerin kaynağının belirsiz olduğu belirlendi. Ayrıca nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu, kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları tespit edildi.

29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda ekipler dün İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



