Ne mutlu size: 1461 hafız için toplu icazet töreni düzenlendi

Hafızlar diyarı Trabzon’da 1461 öğrenci daha eğitimini tamamlayarak icazetlerini aldı. Hafızlar için Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’nda “2023 yılı Mevlid-i Nebi ve 1461 Hafız Toplu İcazet Merasimi”ne yapıldı. Burada bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bugün dünyada 2 milyar Müslüman olduğunu kaydederek, “Sizin için en büyük nimet nedir diye soruyorum size. ‘Müslüman olmuş olmaktır’ olmalı. En büyük nimet bizim için Müslüman olmuş olmamız.”ifadelerini kullandı.

Erbaş şunları kaydetti: “Çünkü Kur’an bunu nimet olarak değerlendiriyor. Yeryüzünde ne kadar insana nasip oldu Müslüman olmak. Bugün 2 milyar, geçmişte milyarlarca insan Müslüman olarak yaşadı. Ama şu anda hala 6 milyar insan bu nimetten mahrum. Demek ki yeryüzünün dörtte biri bu nimete ulaşmış durumda. Değerli hafızlarımız, eşref-i ümmet olanlar hafız-ı Kur’an olur, hafız-ı Kur’an olanın hafızı, Kur’an olur, kim Kelamullah’ı ezber eylerse Allah için, hamisi Allah olur, o nail-ı ihsan olur. Sizler de bu 2 milyar Müslüman içerisinde en şereflilersiniz. Ne mutlu size. Yürüyen Kur’an olmak, yaşayan Kur’an olmak, Cenabı Allah son nefesinize kadar hafızlığınızı muhafaza etmeyi nasip eylesin. Siz Kur’an’ı korursanız, Kur’an da sizi korur, siz Kur’an’a göre yaşarsanız Kur’an da size sizden sonra dahi hizmet eder.”