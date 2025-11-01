Necati Özkan'ın telefonundan çıktı: Yeni hat alın tuşlu telefon kullanın

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın telefonundan çıkan belge, soruşturmanın seyrini değiştirdi. “Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon” başlıklı dosyada, gizlilik için alınması gereken dijital ve fiziki önlemler sıralandı. Metinde “yeni hat alın, tuşlu telefon kullanın” gibi talimatlar yer aldı. Belgede ayrıca bazı üst düzey kamu görevlilerine ilişkin dikkat çekici iddialar bulundu.
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın tutuklandığı soruşturma dosyasına çarpıcı bir dijital belge girdi. Özkan’a ait cep telefonunda tespit edilen “Ekrem İmamoğlu ve Geliyorum Diyen Operasyon” başlıklı raporda, İmamoğlu’na yönelik soruşturmalara karşı alınması gereken fiziki ve dijital tedbirler yer alıyor.
TEM POLİSLERİ İNCELEDİ
İBB soruşturmasında tutuklanan ve geçtiğimiz hafta yine İBB merkezli casusluk soruşturmasından da tutuklanan Necati Özkan’ın cep telefonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelendi ve bulunan belgenin casuslukla alakalı olma ihtimaline karşı Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) ekiplerine verildi. Belge, teknik tespitlere göre metin 22 Aralık 2024 günü saat 18.12’de oluşturuldu. Belgenin meta verilerinde “Yazarlar” ibaresi dışında herhangi bir kimlik bilgisine rastlanmadı. Belgede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Müdürü ve yeni bir vali ataması gibi iddialar yer alıyor. Ancak en dikkat çeken bölüm, metnin sonunda yer alan gizlilik ve güvenlik talimatları oldu.
“YENİ HAT ALIN, TUŞLU TELEFON KULLANIN”
Metinde, sürecin “yakın akraba ilişkisi olmayan, güvenilir bir kişi üzerinden yürütülmesi”, “internete hiç bağlanmamış bilgisayarlar” ve “akıllı olmayan cep telefonları” kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca “başkası adına yeni hat alınması” ve “telefonların sadece özel görüşmeler için kullanılması” talimatları dikkat çekti.