Necati Özkan'ın telefonundan çıktı: Yeni hat alın tuşlu telefon kullanın

İBB soruşturmasında tutuklanan ve geçtiğimiz hafta yine İBB merkezli casusluk soruşturmasından da tutuklanan Necati Özkan’ın cep telefonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından incelendi ve bulunan belgenin casuslukla alakalı olma ihtimaline karşı Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı (TEM) ekiplerine verildi. Belge, teknik tespitlere göre metin 22 Aralık 2024 günü saat 18.12’de oluşturuldu. Belgenin meta verilerinde “Yazarlar” ibaresi dışında herhangi bir kimlik bilgisine rastlanmadı. Belgede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Emniyet Müdürü ve yeni bir vali ataması gibi iddialar yer alıyor. Ancak en dikkat çeken bölüm, metnin sonunda yer alan gizlilik ve güvenlik talimatları oldu.