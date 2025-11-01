İmamoğlu'nun Truva Atı'na yolsuzluk sorgusu

Yaşanan gelişme, akıllara İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı başvuruyu getirdi. Akşener’in, Avukatı Abdullah Ören aracılığıyla Özkan hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) mart ayında yaptığı başvuruda, mal varlığı hızlı şekilde artan Özkan’ın mal varlığı, banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini talep etmişti. Ören’in hazırladığı başvuru dilekçesinde, Özkan ve ailesine ait banka hesapları ve 2017'den bu yana gerçekleşen mali işlemlerin tespit edilmesi, sahibi veya ortağı olduğu şirketlerin belirlen-mesi, İBB ve iştirakleriyle ticari ilişki içinde olup olmadığının araştırılması, banka hesap-larındaki olağan-dışı hareketlerin tespit edilmesi, şüpheli para hareketleri için uluslararası finansal istihbarat paylaşımının yapılıp yapılmadığının incelenmesi talep edilmişti.