İmamoğlu'nun Truva Atı'na yolsuzluk sorgusu

İmamoğlu’nun İYİ Partili danışmanı İbrahim Özkan, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından serbest bırakılan Özkan, İBB’ye ait kiralık büfe ve emlak yönetimini yürütüyordu. Eski İYİ Parti lideri Akşener de yolsuzlukla suçladığı Özkan’ın mal varlığının tespiti için mart ayında MASAK’a başvurmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında dün yeni bir gelişme yaşandı. Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İYİ Partili danışmanı İbrahim Özkan sabah saatlerinde gözaltına alındı. İBB’ye ait kiralık büfe ve emlak yönetimini yürüttüğü belirtilen Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Özkan sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
AKŞENER MASAK’A BAŞVURDU
Yaşanan gelişme, akıllara İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı başvuruyu getirdi. Akşener’in, Avukatı Abdullah Ören aracılığıyla Özkan hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) mart ayında yaptığı başvuruda, mal varlığı hızlı şekilde artan Özkan’ın mal varlığı, banka hesapları, ticari faaliyetleri ve mali hareketlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini talep etmişti. Ören’in hazırladığı başvuru dilekçesinde, Özkan ve ailesine ait banka hesapları ve 2017'den bu yana gerçekleşen mali işlemlerin tespit edilmesi, sahibi veya ortağı olduğu şirketlerin belirlen-mesi, İBB ve iştirakleriyle ticari ilişki içinde olup olmadığının araştırılması, banka hesap-larındaki olağan-dışı hareketlerin tespit edilmesi, şüpheli para hareketleri için uluslararası finansal istihbarat paylaşımının yapılıp yapılmadığının incelenmesi talep edilmişti.
GEÇEN SENE DANIŞMAN OLMUŞTU
İYİ Parti’nin çıkardığı adaylara itiraz eden, parti içi disiplini bozduğu gerekçesiyle ihraç edilen Özkan, Aralık 2023’te partiden istifa ederek İBB ve Sancaktepe belediye meclis üyeliği görevlerine bağımsız olarak devam etti. Özkan 1 Kasım 2024’te İmamoğlu’nun danışmanlığına getirilmişti. İYİ Partililer, Akşener’in seçime yalnız girme kararından sonra İBB merkezli trol ordusunun saldırısına uğramasının altında da İbrahim Özkan’ın olduğunu belirtti. Partililer “İbrahim Özkan kendi çıkarları nedeniyle partisini terk etti” yorumunu yaptı.
Veri sızıntısında 4 tutuklama
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 4 şüpheli hakkında tutuklama, 1 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği, 4 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.