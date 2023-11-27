Necip Hablemitoğlu davasında dinlenen tanıktan şoke eden sözler: Tetiği çekeni biliyorum

Tanık E.P. de Hablemitoğlu ile uzun süreli arkadaş olduklarını ifade ederek, "Hablemitoğlu'nun vefat ettiği gün, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü beni aradı. Bana 'Necip Hablemitoğlu kim? Basın neden bu kadar üzerinde duruyor?' dedi. Bana olaydan birkaç ay önce 'Ben Necip'i çok seviyorum' diyordu. İlginç. Olay olduğu gün Necip'in eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. 'Necip orada mı?' diyor. Bu arama da çok ilginç. Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum; ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Vurulduğu yerin 75 metre yukarısında sauna var. Sordum O.K.'ye, 'Baktınız mı oralara' diye. Anlamamazlıktan geldi. Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum, bir eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim, bundan sonra da polislerimiz sürdürsün" diye konuştu.