Terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle hüküm giyen HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP ile gizli ittifak içerisinde olan ve kendi içerisinde de adaylık yarışı yapan altı muhalefet partisine tepki gösterdi.

Altılı masa görüşmelerini hedef alan Demirtaş, "On milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum. Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin." ifadelerini kullandı.

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NEDİM ŞENER: HDP'NİN RUHU ALTILI MASADA DURUYOR

Demirtaş'ın çıkışını TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında değerlendiren Gazeteci Nedim Şener, muhalefet partilerinin sessizliğine dikkat çekti.

Demirtaş'ın muhalefete ayar verdiğini ve bunun karşısında altı partiden hiçbir tepki gelmediğini ifade eden Şener, "Muhalefet o kadar içselleştirmiş ki, 'Bir dakika ya sen masada yoksun ne saçmalıyorsun' demiyorlar. Altılı masada fotoğrafın çekilmediği anda HDP'nin ruhu o masada duruyor" diye konuştu.

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OYNAT 01:18 Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete: Altılı masada HDP'nin ruhu duruyor Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında, HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın muhalefet partilerini hedef alan son açıklamalarına değindi. Demirtaş'ın muhalefete ayar verdiğini ve bunun karşısında altı partiden hiçbir tepki gelmediğini ifade eden Şener, 'Muhalefet o kadar içselleştirmiş ki, 'Bir dakika ya sen masada yoksun ne saçmalıyorsun' demiyorlar. Fotoğraflara almıyorlar ama fotoğrafın çekilmediği anda HDP'nin ruhu o masada duruyor.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"KİMSE DE 'BİR DAKİKA SEN MASADA YOKSUN NE SAÇMALIYORSUN' DEMİYOR"

Şener konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Demirtaş, 2015'teki seçimlerde yüzde 13 aldıklarında, PKK'ya karşı eğer liderlik gösterebilseydi, bugün herkesin savunabileceği bir insan olabilirdi. O da bir taktik yürütüyor içeriden. Onun da yandaşları var. Herkes 'altılı masa, altılı masa' derken, yedinci ortağı göz ardı ederken adam cezaevinden ayar verebiliyor. Onlardan da tek bir ses çıkmıyor, 'Bir dakika ya ne yapıyorsun' demiyor. Altı kişinin aklı yok, sen her şeyi görüyorsun. Bunların bir lider seçme kapasitesi, bir program oluşturma cesaretleri yok. Sen oturup ayar veriyorsun, 'Şöyle böyle yapın' diyerek koca muhalefete. Muhalefet de o kadar içselleştirmiş ki, 'Bir dakika ya sen masada yoksun ne saçmalıyorsun' demiyor.Gerçekte de almıyorlar da masaya ama o tabi fotoğrafa sokmuyorlar, fotoğrafın çekilmediği anda HDP'nin ruhu o masa duruyor."

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