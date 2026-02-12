Netanyahu istediğini alamadı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Netahyahu ile görüştü. Trump, 3 saat süren görüşmenin ardından "İran’la müzakerelerin sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci görev süresinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7'nci görüşmesini dün yaptı. Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşme iki buçuk saatten fazla sürdü. Trump, görüşmeyi, kendisinin İran’la müzakerelerin sürmesi ısrarının dışında sonuca varılmadığı şeklinde özetledi. Ağırlıklı gündem maddesi "İran" olan görüşme, bu haliyle Netanyahu'nun başarısız Beyaz Saray ziyaretlerinin sonuncusu olarak yorumlandı.
TRUMP, İRAN'LA ANLAŞMA İSTİYOR
Trump, görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtse de "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" değerlendirmesinde bulundu. Trump, kendisinin, İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bildirdiğini kaydederek, "Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var" yorumunu yaptı.
"GÜVENLİĞİMİZİ KARŞILAYIN"
Netanyahu ise görüşmede Trump'tan İran ile müzakerelerde İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin de göz önünde bulundurulmasını talep etti. İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmede İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını açıkladı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun İran ile müzakereler kapsamında İsrail'in güvenlik gereksinimlerini vurguladığı ve iki liderin aralarındaki koordinasyon ve yakın temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın görüşmenin ardından yayınladığı haberde, Tel Aviv yönetiminin ABD ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmaya varılacağını düşünmediği aktarıldı.
Gazze'deki 70 bin insanın katili Barış Kurulu'nda
- Gazze'de 70 binden fazla insanı katleden terör devleti İsrail, Gazze Barış Kurulu'na girdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Washington'da bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "Gazze Barış Kurulu" üyeliği için resmen imza attı. Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Beyaz Saray'ın yanındaki Blair House'ta bir araya geldi. İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara göre, Netanyahu ile Rubio ve beraberindeki heyetler ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldıkları bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyeliği için ülkesi adına resmen imza attı. Kurulun önümüzdeki hafta toplanması planlanırken, Netanyahu’nun toplantı için yeniden ABD’yi ziyaret edebileceği belirtiliyor.