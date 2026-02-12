Netanyahu istediğini alamadı

Trump, görüşme sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtse de "İran’la müzakerelerin, bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için sürmesi yönündeki ısrarım dışında kesin bir sonuca varılmadı" değerlendirmesinde bulundu. Trump, kendisinin, İran'la bir anlaşmaya varılmasını tercih ettiğini Netanyahu'ya bildirdiğini kaydederek, "Eğer (İran'la anlaşma) sağlanamazsa, sonucun ne olacağını bekleyip göreceğiz. Geçen sefer İran anlaşma yapmamanın daha iyi olacağını düşündü ve bu onlar için iyi sonuçlanmadı. Umarım bu sefer daha makul ve sorumlu davranırlar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, "Artık Orta Doğu'da gerçek bir barış var" yorumunu yaptı.