Nevşehir’de zincirleme kaza: Baba ve oğlu hayatını kaybetti

21:4319/03/2026, Perşembe
DHA
Kazaya karışan minibüs sürücüsü refüjden savruldu.
Nevşehir-Aksaray karayolunda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı zincirleme kazada baba ve oğlu yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kafa kafaya çarpışan otomobiller ve kazaya karışan minibüs, olay yerinde büyük panik yarattı. Sürücü Yasin Çiğdem araçta sıkışırken itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de sağnak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada baba-oğul hayatını kaybetti, 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiğdem yönetimindemki 50 LF 858 plakalı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobilde bulunan oğlu Aras Cingitaş’ın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazada araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba-oğulun cansız bedenleri ise hastane morguna götürüldü.

Basan mensuplarına açıklama yapan diğer araç sürücüsü Hasan Sarıyıldız ise “Aksaray yolundan Nevşehir’e geliyordum. Burada arabanın biri bana vurur, vurmaz sağa doğru döndüm refüjden aşağı kendimi savruldum başka çare yoktu tabelaya çarptım” dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



