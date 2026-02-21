Yeni Şafak
Nevşehir'de zehir tacirlerine darbe

18:1921/02/2026, Cumartesi
DHA
18 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Foto: Arşiv)
Nevşehir’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 18 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 38 ayrı olayda toplam 93 kişiye işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 190,7 gram metamfetamin, 203,8 gram bonzai, 75,8 gram kubar esrar, 790 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 266 adet fişek, şarjör, 6 adet bıçak, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 5 adet cep telefonu ve 5 adet SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#Nevşehir
#Uyuşturucu
#Operasyon
