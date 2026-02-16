Nevşehir Kapadokya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

Şahin Özsoy ise yeni hizmet alanının açılmasının mutluluğunu duyduğunu belirterek, "Eskiye göre daha iyi, daha gelişmiş bir terminal olmuş. Burası turizm bölgesi olduğundan kendine yakışan bir bina olmuş. Bundan iyisi can sağlığı." dedi.





ABD'li turist Alison Moreno ise hafta sonu tatil için geldiği Kapadokya'dan ayrılırken farklı bir hizmet alanıyla karşılaştığını dile getirerek, "Burası gerçekten heyecan verici. Bolca oturma alanı var. Havalimanının yeni binasını kullanmanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.