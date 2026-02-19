Yeni Şafak
Karbonmonoksitten zehirlenen ailenin cenazeleri toprağa verildi: İmam namaz sırasında fenalaştı

18:3719/02/2026, Perşembe
AA
İmam ağabeyi Fatih Doğantekin cenaze namazı sırasında fenalaştı
Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sefer ve Azime çiftiyle bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'in cenazeleri toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında Sefer Doğantekin'in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, cenaze namazı sırasında rahatsızlandı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden çift ile 8 aylık bebeklerinin cenazeleri defnedildi.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde, Sefer (27) ve Azime (27) çifti ile bebekleri Mustafa Efe Doğantekin için cenaze namazı kılındı.

İmam ağabey cenaze namazı sırasında fenalaştı

Sefer Doğantekin'in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, cenaze namazı sırasında rahatsızlandı.

Doğantekin çifti ve bebeklerinin naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer ve Azime çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin, dün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirmişti.



