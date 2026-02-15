Beş Avrupa ülkesinden Rusya’ya suçlama: 'Rus muhalif lider Navalni kurbağa zehriyle öldürüldü'

"Hükümetlerimizin vardığı sonuç, Alexei Navalni’den alınan numuneler üzerinde yapılan analizlere dayanmaktadır. Bu analizler, epibatidin maddesinin varlığını kesin olarak doğrulamıştır. Epibatidin, Güney Amerika’daki zehirli ok kurbağalarında bulunan bir toksindir ve Rusya’da doğal olarak bulunmaz. Rusya, Navalny’nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini iddia etmiştir. Ancak epibatidinin yüksek toksisitesi ve bildirilen semptomlar dikkate alındığında, ölüm nedeninin büyük ihtimalle zehirlenme olduğu değerlendirilmektedir. Navalny’nin cezaevinde tutulduğu sırada hayatını kaybetmiş olması, bu zehrin kendisine verilmesi için gerekli imkan, neden ve fırsatın sadece Rusya’nın elinde bulunduğunu göstermektedir"