AB'den Rusya'ya barışı sağlayacak 'taviz talep listesi'

"Zayıf tarafı baskı altına alarak daha hızlı sonuca ulaşılması mümkün olabilir fakat bu sadece ‘barışa ulaştık’ ifadelerini içeren bir bildiriden ibarettir. Bu, sürdürülebilir bir barış değildir. Böyle bir barış, Rusya’nın Ukrayna ya da başka bir yere yeniden saldırmayacağına dair garanti sağlamaz"