Nevşehir’de yük treni hemzemin geçitte TIR’a çarptı: 2 yaralı

00:084/03/2026, Çarşamba
DHA
Yük treni, iş makinesi yüklü TIR’a hemzemin geçitte çarptı
Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Karasenir köyünde, hemzemin geçitte yaşanan feci kazada bir yük treni iş makinesi yüklü TIR’a çarptı. Kazada 2 makinist ve TIR sürücüsü yaralandı.

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde yük treninin lokomotifi hemzemin geçitte TIR’a çarptı. Devrilen TIR’ın sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada 2 makinist yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kozaklı ilçesi Karasenir köyünde meydana geldi. Kayseri istikametinden gelen yük treni, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DAP 377 plakalı iş makinesi yüklü TIR’a hemzemin geçitte çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen TIR devrilirken, raydan çıkan lokomotifteki 2 makinist hafif yaralandı. TIR sürücüsünün sıyrıklarla atlattığı kaza yerine ihbar üzerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tren yolu ve karayolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, yolun güvenli hale getirilmesi ve araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.




#TIR
#Hemzemin Geçit
#Kaza
