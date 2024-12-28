Nevzat Bahtiyar'ın avukatından tepki çeken paylaşım: Cinayetten beraat

Narin Güran davasında cinayet suçundan beraat eden ancak suçu ve delilleri saklama suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde sona erdi. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 12 tutuklu sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
'CİNAYETTEN BERAAT'
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz müvekkilinin cinayetten beraat etmesine ilişkin olarak "Nevzat cinayetten beraat" yazılı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi.
Ali Eryılmaz'ın paylaşımının tamamı şu şekilde: