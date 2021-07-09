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Nikah memuru babanın hem en mutlu hem de en zor görevi: Dilim tutuldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 13 yıldır binlerce çiftin nikahını kıyan Beyşehir Belediyesi Nikah Memuru Nail Özkan, bu kez kızı Burcu Gül Özkan ile damadı Latif Adıyaman’ın hayatlarını birleştirdi. Nikahı kıyarken gözleri dolan, sesi titreyen Nail Özkan, “Kızımın nikahı kıyarken resmen dilim tutuldu. Dudaklarım kurudu, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Güzel bir mutluluk, her babaya nasip olmaz” dedi.

Haber Merkezi DHA
Nikah memuru babanın hem en mutlu hem de en zor görevi: Dilim tutuldu
Nikah memuru Nail Özkan, kızı Burcu Gül Özkan ile damadı Latif Adıyaman’ın nikahını kıydı.

Beyşehir Belediyesi'nde 13 yıldır nikah memuru olarak görev yapan Nail Özkan, bu kez kızı Burcu Gül Özkan’ın nikahını kıydı.

Karaburun Plajı'nda gerçekleştirilen törene, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediye personellerinin yanı sıra gelin ve damadın yakınları katıldı.

DHA

"Ağlamamak için kendimi zor tuttum"

Nikah töreninde duygulanan Nail Özkan, “Sözlerimden anlaşılmıştır heyecanlandım. Kızımın nikahını kıyarken resmen dilim tutuldu. Kelimeleri şaşırdım. Aslında diğer nikahlarda biraz daha kendimizi ifade etmemiz kolay oluyor. Dudaklarım kurudu, ağlamamak için kendimi zor tuttum ama güzel bir mutluluk her babaya nasip olmaz bu olay.

DHA

Başkanımızın vekili olarak bu işi yapıyorduk. Başkanımız da şahit olarak aile cüzdanını kızıma takdim etti. Gerçekten her aile bu günleri yaşasın. Allah’ım mutluluklarını daim etsin” diye konuştu.

Hem anne hem baba
HAYAT
Hem anne hem baba

DHA

"Benim nikahımı kıymak da babama nasip oldu"

Burcu Gül Özkan Adıyaman ise, “Nikah töreni zaten heyecanlı bir durum. Nikahı, babamın kıyması ise daha çok heyecanımı artırdı. Çok duygulandım, ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok güzel bir duygu oldu. Güzel bir tören gerçekleştirdik. Ben nikahımızı babamın kıymasını en baştan beri istiyordum. Babam şimdiye kadar binlerce nikah kıydı. Benim nikahımı kıymak da babama nasip oldu. Çok güzel oldu ama çok heyecanlandım” dedi.

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