Nöbetçi öğretmene korona görevi: Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde uyulması gereken kurallara ilişkin kılavuz yayınladı

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Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, biri interpol tarafından kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.