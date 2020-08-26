Nöbetçi öğretmene korona görevi: Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde uyulması gereken kurallara ilişkin kılavuz yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ve öğrencilerin uyması gereken kuralları içeren kılavuzundan detaylar şöyle:
- * Velilerin zorunlu hâller dışında okul bahçesine alınmamasını nöbetçi öğretmenler sağlayacak.
- * Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken fiziksel mesafeye uymaları amacı ile okul girişine konulan belirleyici işaretlerin uygunluğunu kontrol edecekler.
- * Öğrencilerin okula ve sınıflara fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak girmelerini nöbetçi öğretmenler sağlayacak.
- * Ders araları ve okul çıkışlarında öğrencilerin fiziksel mesafe kurallarına uymalarını ve kapı, koridor ve diğer alanlarda yığılmaları önlemekte nöbetçi öğretmenin görevi olacak.
- * Öğrencilerin, okul bahçesinde fiziksel mesafeye uygun şekilde yerleştirilen yer işaretlerine uyup uymadığını da nöbetçi öğretmenler denetleyecek.