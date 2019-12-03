Gündem Nöbette 91gün
DİYARBAKIR

Nöbette 91.gün

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki oturma eylemi 91’inci gününde devam ediyor. 4 yıl önce kaçırılan Mehmet’e kavuşmak isteyen Ağrı’lı baba Salih Gökçe, “Evlatlarımız için gerekirse yıllarca buradayız. Gitmek yok, bu yola baş koyduk. 91 yıl da olsa kararlıyım. Evladımı almadan gitmem” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır'daki evlat nöbeti
Diyarbakır'daki evlat nöbeti

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 91’inci gününe girdi. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ramazan için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi. Üçdağ, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek, 5 yıldır çocuğunu aradığını, umudunu hiçbir zaman kaybetmediğini aktardı. Toplumun tüm kesimlerinden destek beklediklerini dile getiren Üçdağ, “5 yıldır evlat hasretinden ölüyorum. Onun, bana sarılmasını, kokusunu ve konuşmasını özlemişim. 91 gündür evlat nöbetindeyim. 91 yıl da olsa kararlıyım, evladımı almadan buradan gitmem.”

1 METRE KAR YAĞSA DA GİTMEYECEĞİZ

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet’e kavuşma ümidiyle Ağrı’dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe de özellikle sanatçılardan destek beklediklerini belirtti. “Evlatlarımız için gerekirse yıllarca burada bekleyeceğiz. Bir metre kar da yağsa gitmeyeceğiz. Gitmek yok, bu yola baş koyduk. Herkes gelse, elini taşın altına koysa bu terör belası biter” diyen Gökçe, kar, yağmur, çamur, kış şartlarına rağmen evlatları için eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.

Onların acısı bizim acımızdır

  • Diyarbakır anneleri
  • Şanlıurfa’daki bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinden oluşan heyet, evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek, desteklerini iletti. Şanlıurfalı kadınlar, bekleyişini sürdüren annelere kırmızı gül verdi, yanlarında getirdikleri suyu ikram etti. Kadınlar adına açıklama yapan Elbirliği Derneği Başkanı Handan Karataş, anneleri oturma eylemine başladıkları günden bu yana takip ettiklerini, acılarını paylaştıklarını söyledi. “Onların yürek yangını bizim yürek yangınımız, üzüntüleri bizim üzüntümüz” diyen Karataş, bir nebze de olsa dertlerine ortak olmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti. Karataş, Şanlıurfa’dan beraberlerinde getirdikleri, “kutsal olduğuna inanılan” suyu ailelere ikram ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu: “Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Oturma eylemi yapan aileler yalnız değil. Dualarımızla annelerin yanındayız. Tüm Türkiye’deki annelere sesleniyorum. Lütfen buradaki anneleri yalnız bırakmayın.”

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