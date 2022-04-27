Numan Kurtulmuş: 27 Nisan'da ortaya konulan irade 15 Temmuz'daki şanlı direnişe ilham oldu

Meclisteki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ardından 27 Nisan 2007'de TSK'nın internet sitesinden verdiği "e-muhtıra", Türk demokrasi hayatında kara bir leke olarak anılırken, bir gün sonra hükümet tarafından muhtıraya verilen sert yanıtla bir ilk yaşanmıştı.

Türk demokrasi tarihine "ilk e-muhtıra" olarak geçen ve hükümetin bir gün sonra yaptığı karşı açıklama dolayısıyla "kırılma noktası" olarak nitelendirilen 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 15 yıl geçti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

"15 TEMMUZ'DAKİ DİRENİŞE İLHAM OLDU"

Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan 27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz. 27 Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsade etmeyecektir.”

#27Nisan’ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz’daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur.



Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsade etmeyecektir. REKLAM April 27, 2022

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