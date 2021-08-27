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POLİTİKA

Numan Kurtulmuş: Terör varsa en temel nedeni yabancı işgalidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bugün Afganistan'da, Orta Doğu'nun birçok yerinde terör varsa bunun en temel nedenlerinden birisi yabancı işgalidir. Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün dünyadaki birçok terör örgütünün yaşayacağı, vücut bulacağı bir ortam olmayacaktı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Numan Kurtulmuş: Terör varsa en temel nedeni yabancı işgalidir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet Rize'de.

Rize'de 14 ve 22 Temmuz tarihlerinde yaşanan sel ve heyelanlardan etkilenen bölgeleri incelemek için kente gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, ilk olarak AK Parti Rize İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

340 MİLYON TL CİVARINDA ZARAR

Yaklaşık 340 milyon civarında belediyelerin ve merkezi hükümetin tespit ettiği bir ziyanla karşı karşıyayız. İlk andan itibaren Rize'de de hem herkese yardımların ulaştırılması, insanların selin önünden kurtulması, aynı zamanda yıkıntıların bir an evvel onarılması için bütün faaliyetlerimiz eksiksiz sürdürülüyor. Zararların tespiti, hasarların tespiti, bunlar gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi bundan sonra yıkılanın yerine daha iyisini, daha güçlüsünü yapmak var.

"YABANCI İŞGALİ TERÖRE NEDEN OLUYOR"

Kurtulmuş, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde düzenlenen terör saldırılarını da kınayarak, "Afganistan'da dün yaşanan saldırı dolayısıyla Türkiye olarak bu saldırının karşısında güçlü bir şekilde durduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi. Terörün insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

  • Maalesef Afganistan'da dün yaşanan terör bir kez daha terörün esas kaynaklarının ne olduğunu küresel olarak düşünmemizi ortaya koyuyor. Bugün Afganistan'da, Orta Doğu'nun birçok yerinde terör varsa bunun en temel nedenlerinden birisi yabancı işgalidir. Eğer Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün dünyadaki birçok terör örgütünün yaşayacağı, vücut bulacağı bir ortam olmayacaktı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Afetler siyaset alanı değildir
OYNAT 00:59
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Afetler siyaset alanı değildir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile parti il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Orman yangınları ve sel afetleri dolasıyla, bazı atasözlerini hatırlattığını söyleyerek muhalefeti eleştirdi. Kurtulmuş,'Türkçe'de derler ya, 'Yangına körükle gitmeyin'. Bazılarının yangına körükle gittiğini, buradan siyaset devşirmeye çalıştığını ne yazık ki gördük. Bazıları da selden kütük almaya çalıştı. Buradan siyaset çıkmaz. Buradan siyaset yapılmamalı. Afetler siyaset alanı değildir.' dedi.

HEYETTE KİMLER BULUNUYOR?

Kurtulmuş başkanlığındaki heyette Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ömer İleri ve Mustafa Şen, Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı, Hasan Turan, İffet Polat, MKYK üyeleri Mücahit Birinci, Metin Külünk, Melek Şimşek, Seda Sarıbaş, Ahmet Fethan Baykoç, Bayram Şenocak ve Hikmet Ayar yer alıyor.

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