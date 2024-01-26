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Numan Kurtulmuş'tan Lahey'deki karar sonrası önemli mesajlar: Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Lahey'de Güney Afrika'nın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ilişkin başvurduğu davada verilen kararı değerlendirdi. 'Bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir' diyen Kurtulmuş, ''Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir'' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, ''Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.

16:22 - 26/01/2024 Cuma
Güncelleme: 16:33 - 26/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lahey'deki 'İsrail Soykırımı'na ilişkin dava kararını değerlendirdi.


Kurtulmuş, ''Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir'' ifadelerine yer verdi.



Güney Afrika ve Türk Milletvekillerine teşekkür


Kurtulmuş ayrıca, Güney Afrika ve Türk milletvekillerine teşekkür etti. Kurtulmuş, ''Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyetine, davayı yerinde takip eden Milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.



#Gazze
#Numan Kurtulmuş
#İsrail
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