Gündem O saldırıdan da sorumlu
POLİTİKA

O saldırıdan da sorumlu

Türkiye'de birçok katliamın emrini verdiği için 10 milyon lira ödül ile aranan PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in dosyası kabarıyor. 1 Şubat 2018’de Ankara Çukurambar’da vergi dairesine düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı terör davasında Şahin için “yokluğunda (gıyabi) tutuklama” kararı çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin
PKK/YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin

Başına 10 milyon lira ödül konulan, Interpol tarafından 196 ülkede kırmızı bültenle aranan, son olarak davet edildiği ABD’ye iade talepnamesi gönderilen PKK/YPG’nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin’in dosyası kabarıyor. “Mazlum Kobani” ve “Şahin Cilo” kod adlı Ferhad Abdi Şahin, Ankara’daki vergi dairesi patlamasından da sorumlu tutuldu. PKK/KCK’lı teröristlerin 1 Şubat 2018’de Çukurambar’daki vergi dairesine düzenlediği ve 4 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 51 şüpheli hakkında dava açıldı.

1 Şubat 2018’deki bombalı saldırıda can kaybı yaşanmamış, 4 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Soylu: Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir

ELEBAŞLARI İÇİN TUTUKLAMA

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve karar aşamasına gelen davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 8 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 84 yıla kadar hapis, 5 sanık hakkında da çeşitli suçlardan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Bir sanığın beraatını isteyen savcı aralarında PKK elebaşları Sabri Ok ve Remzi Kartal ile YPG’ye bağlı Anti Terör Timi (YAT) bünyesinde faaliyet yürüten saldırının organizatörü Alan Chıkhmous’un da bulunduğu 37 firari sanığın ise dosyanın ayrılmasını talep etti. Söz konusu saldırıyla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesi patlamasına ilişkin ayrılan soruşturma dosyası kapsamında, terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye uzantısı YPG sorumluları için harekete geçti.

PATLAMANIN SORUMLULARI

  • Başsavcılık, Ferhad Abdi Şahin ve PYD eş başkanı Şahoz Hasan ile PKK/YPG elebaşları Nurettin Halef, Nusi Can Seyda ve Khalil Walid hakkında “yokluğunda (gıyabi) tutuklama” istedi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Ferhad Abdi Şahin ile birlikte 5 elebaşının tutuklanması talebini kabul etti. Söz konusu karar, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır” maddesi uyarınca alındı. Böylece 5 elebaşı da vergi dairesi patlamasından sorumlu tutuldu. Mahkeme ayrıca, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan örgütün Suriye yapılanmasında faaliyet yürüten Gönül Tepe ve Yasemin Becerikli hakkında da “yakalama emri” çıkardı.

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