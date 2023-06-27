Öcalan’a ‘filozof’ diyene CHP ‘vatansever’ dedi

Genel yayın yönetmeni olduğu Tele 1’de terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ‘filozof’ ilan edip haksız yere hapiste tutulduğunu söyleyen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ hakkında yayındaki terörist elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Yanardağ, emniyete götürüldü. Karara HDP ve CHP aynı dille tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, destek mesajı paylaşarak “Bu bir gözdağıdır. Anlamsızdır. Merdan Yanardağ bir vatanseverdir” dedi. Hükümet ve RTÜK’ün hedef alındığı HDP açıklamasında ise teröristbaşı Öcalan’dan ‘sayın’ denilerek bahsedildi.