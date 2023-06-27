|
Gündem

Öcalan’a ‘filozof’ diyene CHP ‘vatansever’ dedi

‘Filozof’ ilân ettiği teröristbaşı Öcalan’ın haksız yere cezaevinde tutulduğunu savunan CHP fonlu Tele 1’in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı. Karara HDP ve CHP aynı dille tepki gösterdi. CHP’li Tuncay Özkan, destek mesajı paylaşırken, “Merdan Yanardağ bir vatanseverdir” dedi.

04:00 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Van’da vatandaşlarla çay içip sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yanardağ’ın söylemlerine tepki gösterdi.

Van’da vatandaşlarla çay içip sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yanardağ’ın söylemlerine tepki gösterdi.

Genel yayın yönetmeni olduğu Tele 1’de terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ‘filozof’ ilan edip haksız yere hapiste tutulduğunu söyleyen Merdan Yanardağ gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ hakkında yayındaki terörist elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Yanardağ, emniyete götürüldü. Karara HDP ve CHP aynı dille tepki gösterdi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, destek mesajı paylaşarak “Bu bir gözdağıdır. Anlamsızdır. Merdan Yanardağ bir vatanseverdir” dedi. Hükümet ve RTÜK’ün hedef alındığı HDP açıklamasında ise teröristbaşı Öcalan’dan ‘sayın’ denilerek bahsedildi.

Öcalan bebek katilidir!

Van’da vatandaşlarla çay içip sohbet eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yanardağ’ın söylemlerine tepki göstererek, “PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.



#CHP
#Abdullah Öcalan
#PKK
#KCK
#Merdan Yanardağ
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Van İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - 27 Haziran 2023