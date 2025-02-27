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Öcalan'ın PKK'ya çağrısı dünya basınında: Yunanistan'da geniş yankı buldu

Öcalan'ın PKK'ya çağrısı dünya basınında: Yunanistan'da geniş yankı buldu

20:3027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Terörist elebaşı Öcalan'ın PKK'ya çağrısı, dünya basınında da geniş yer buldu.
Terörist elebaşı Öcalan'ın PKK'ya çağrısı, dünya basınında da geniş yer buldu.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte kendisini feshedip silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan'ın bu çağrısı dünya kamuoyunda da yankı uyandırdı. CNN'de konuya ilişkin yapılan haberde Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın saldırılarının sona erebileceği ifade edilirken Yunan Kathemirini gazetesi teröristbaşının çağrısının Kuzey Irak ve Suriye'de sonuçları olabileceğini yazdı.

DEM Parti
'nin yedi kişilik İmralı heyeti tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı
Abdullah Öcalan
'la görüştü.

Görüşmenin ardından heyet İstanbul'da Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı feshettiğine yönelik mesajını kamuoyuyla paylaştı.

Okunan çağrıda Öcalan 'silah bırakma' çağrısı yaparak "
Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir
" ifadelerini kullandı.
Teröristbaşı Öcalan'ın
PKK
'ya yaptığı fesih çağrısı dünya basınına da yansıdı.

ABD merkezli CNN, Öcalan'ın yaptığı çağrı on yıllardır süren terör sorununun ortadan kalkabileceğini yazdı.

"Bahçeli'nin başlattığı süreçte kritik noktaya gelindi"

Yine bir diğer ABD merkezli
Washington Post
, Türkiye’de yeni bir siyasi sürecin başlangıcı olabileceğini kaydetti.
İngiltere merkezli
Sky News
'te yer alan haberde ise
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin ekim ayında yaptığı "
Öcalan, PKK'nın lağvedildiğini duyursun
" çağrısı ile başlattığı süreçte kritik bir noktaya gelindiği ifade edildi.

"Kuzey Irak ve Suriye'de sonuçları olabilir"

Fransa merkezli Euronews, teröristbaşı Öcalan'ın örgüt üyelerine silah bırakma çağrısı yaptığını kaydetti.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de teröristbaşının çağrısının Kuzey Irak ve Suriye'de sonuçları olabileceğini yazdı.


#Abdullah Öcalan
#Terör Örgütü
#PKK
#Çağrı

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