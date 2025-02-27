Öcalan'ın PKK'ya çağrısı dünya basınında: Yunanistan'da geniş yankı buldu

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte kendisini feshedip silah bırakma çağrısı yaptı. Öcalan'ın bu çağrısı dünya kamuoyunda da yankı uyandırdı. CNN'de konuya ilişkin yapılan haberde Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın saldırılarının sona erebileceği ifade edilirken Yunan Kathemirini gazetesi teröristbaşının çağrısının Kuzey Irak ve Suriye'de sonuçları olabileceğini yazdı.
Görüşmenin ardından heyet İstanbul'da Öcalan'ın terör örgütü PKK'yı feshettiğine yönelik mesajını kamuoyuyla paylaştı.
ABD merkezli CNN, Öcalan'ın yaptığı çağrı on yıllardır süren terör sorununun ortadan kalkabileceğini yazdı.
"Bahçeli'nin başlattığı süreçte kritik noktaya gelindi"
"Kuzey Irak ve Suriye'de sonuçları olabilir"
Fransa merkezli Euronews, teröristbaşı Öcalan'ın örgüt üyelerine silah bırakma çağrısı yaptığını kaydetti.
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de teröristbaşının çağrısının Kuzey Irak ve Suriye'de sonuçları olabileceğini yazdı.