ODTÜ'lüler de Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı 'değişim' hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yapan Halk TV ile sözleşmeleri sonlandırdı. Yaşananlar sonrasında kendisine yeni hedef belirleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin yandaş gazetecileri fonladığını öne süren Soner Yalçın'ın Odatv'sini işaret edip, "Odatv'nin geliri nereden onu sorun? Eskiden açıp okurdum, şimdi güvenmiyorum" diye konuştu. CHP lideri, sözlerinin devamında İmamoğlu'nun çıkışlarıyla paralel yayınlar yapan Sözcü TV'yi de gözdağı verdi.