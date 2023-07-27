ODTÜ'lüler de Kılıçdaroğlu'na 'değişim' çağrısı yaptı

ODTÜ'lüler, önceki gün gerçekleşen mezuniyet töreninde Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan tarihi yenilgi sonrası CHP'de 'değişim' rüzgarları esmeye başladı. Kılıçdaroğlu, parti tabanından seçmenine kadar büyük etki uyandıran tartışmalara kulak tıkarken bir değişim çağrısı da ODTÜ'lülerden geldi.
ODTÜ'lülerden Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi
Tepki çeken pankartların açıldığı Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde bu kez Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunuldu.
ODTÜ'lülerin açtığı pankartta Yunan filozof Heraklitos'un "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" ifadesine karşılık Kılıçdaroğlu'nun helalleşme stratejisine vurgu yapıldı.