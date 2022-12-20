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KARAMAN

Odunlu saldırgan: Sokakta yalnız gördüğü kadınlara dehşeti yaşattı

Karaman'da son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vurup yaralayan Adnan T. (33) yakalandı. Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor.

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Haber Merkezi DHA
Odunlu saldırgan: Sokakta yalnız gördüğü kadınlara dehşeti yaşattı
Sokakta yalnız gördüğü kadınların başına odunla vuran şüpheli yakalandı.

Karaman merkez ve Ağılönü köyünde, son 3 ay içinde özellikle akşam saatlerinde başına sert cisimle vurulup, yaralanan kadın sayısının artması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Bu kapsamda araştırma yapan polis ve jandarma ekipleri, saldırıya uğrayan kadınların o sırada sokakta yalnız olduklarını ve başlarına odunla vurularak yaralandıklarını saptadı.

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerdeki 1500 dakikalık mobese ve güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. 2’si Ağılönü köyünde olmak üzere 10'a yakın kadına, aynı kişinin saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Araştırmasını derinleştiren ekipler, saldırganın Ağılönü nüfusuna kayıtlı ve kent merkezinde oturan, bisküvi fabrikası işçisi Adnan T. olduğunu saptadı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Adnan T., bugün gözaltına alındı.

Polis, şu ana kadar 10'a yakın kadının saldırıya uğradığını belirlerken, sayının daha fazla olabileceği üzerinde duruluyor. Adnan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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