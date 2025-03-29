Ofis ve kurullara düzenleme

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurul ve ofislerde revizyona gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Dijital Dönüşüm, Finans, İnsan Kaynakları ofisleri kapatıldı, Yatırım Ofisi'nin adı “Yatırım ve Finans Ofisi” şeklinde değiştirildi. Ofisin hizmet birimleri kapsamında Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu. Yeni birim, yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal çeşitliliğin geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalar yürütecek.

Finans Dairesi Başkanlığı, finans sektörünü Cumhurbaşkanlığı adına takip edecek. Türkiye’nin finansal yapısı ve uluslararası finansal piyasalardaki konumu ile ilgili analizler yapacak, stratejiler geliştirecek. Yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalardan da sorumlu olacak.