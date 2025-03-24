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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İBB'deki soruşturma süreci masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: İBB'deki soruşturma süreci masada

15:2224/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'de başladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'de başladı

Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni merkez alan soruşturma süreci, terörsüz Türkiye hedefinde gelinen aşama ve sıcak dış politika başlıkları ele alınacak. Ayrıca CHP'li özgür Özel'in 'sokağa çıkın' çağrısı kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

İBB'deki soruşturma süreci

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da şüpheli sıfatıyla aralarında olduğu 106 kişilik yolsuzluk ve terör soruşturmasında adli süreç yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı sürecine işaret etmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in "Sokağa çıkın" çağrısına sert tepki göstererek, provokasyonlara karşı uyarıda bulunmuştu. Konu kabinede hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınacak.

'Terörsüz Türkiye' ve dış politika

Kabinede “Terörsüz Türkiye” konusu da masaya yatırılacak. 27 Şubattaki İmralı çağrısı sonrasında gözler terör örgütü PKK'ya çevrilmiş, örgüt ise ateşkes kararını aldığını açıklamış ancak beklenen silahları bırakma açıklamasını yapmamıştı.


Gözler örgütün kendini lağvedeceği kongre ilanına çevrilirken gelinen aşama da kabinede değerlendirilecek.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#İBB

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