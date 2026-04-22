Öğrenci servis minibüsü direğe çarptı: Yaralılar var

Samsun'daki kaza, saat 08.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi İncesu Mahallesi’nde meydana geldi. Şükrü T., önüne çıkan traktöre çarpmamak için kullandığı 55 ALE 703 plakalı okul servisi minibüsüyle ani fren yaptı. Kontrolün kaybolduğu minibüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ile minibüste bulunan 12 öğrenci yaralandı.