Öğrenciler için çifte kazanım: Hem bilim hem İngilizce pratiği

İngiltere’nin Cambridge kentinden olan ve eğitimini Londra’daki University College London’da (UCL) tamamlayan Dr. Emra, sunumunda mesleki deneyimlerini paylaştı. Türkiye’de Göbeklitepe, Karahantepe, Boncuklu Höyük ve Çukuriçi Höyük gibi birçok önemli arkeolojik alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Emra, arkeozoolojinin geçmiş toplumların yaşam biçimlerini anlamadaki rolü hakkında bilgi verdi.