Öğrenciler için çifte kazanım: Hem bilim hem İngilizce pratiği

15:192/10/2025, Perşembe
KOCAELİ FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, OKULUN İNGİLİZCE KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, İNGİLİZ ARKEOZOOLOG DR. STEPHANİE EMRA İLE BİR ARAYA GELDİ.
Kocaeli Fen Lisesi öğrencileri, okulun İngilizce Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, İngiliz arkeozolog Dr. Stephanie Emra ile bir araya geldi. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı seminer, tamamen İngilizce olarak gerçekleştirildi.

İngiltere’nin Cambridge kentinden olan ve eğitimini Londra’daki University College London’da (UCL) tamamlayan Dr. Emra, sunumunda mesleki deneyimlerini paylaştı. Türkiye’de Göbeklitepe, Karahantepe, Boncuklu Höyük ve Çukuriçi Höyük gibi birçok önemli arkeolojik alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Emra, arkeozoolojinin geçmiş toplumların yaşam biçimlerini anlamadaki rolü hakkında bilgi verdi.


Öğrenciler, seminerin hem bilimsel içerik hem de yabancı dil pratiği açısından verimli geçtiğini ifade etti.


Programın sonunda Okul Müdürü Sinan Meral, Dr. Emra’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti.

